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Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagmittag steigen

02.06.26 12:25 Uhr
Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Dienstagmittag steigen | finanzen.net

Der DAX befindet sich am Dienstag im Aufwind.

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Der DAX steigt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,99 Prozent auf 25.250,01 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,074 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,779 Prozent stärker bei 25.197,90 Punkten, nach 25.003,04 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.192,58 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.362,83 Punkten erreichte.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, mit 24.292,38 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der DAX einen Stand von 24.638,00 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.06.2025, einen Wert von 23.930,67 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,90 Prozent aufwärts. Bei 25.507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. 21.863,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,82 Prozent auf 85,83 EUR), Scout24 (+ 6,04 Prozent auf 78,95 EUR), Zalando (+ 3,58 Prozent auf 23,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,84 Prozent auf 52,86 EUR) und Continental (+ 2,26 Prozent auf 72,32 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Bayer (-5,29 Prozent auf 33,27 EUR), Rheinmetall (-1,33 Prozent auf 1.191,00 EUR), Heidelberg Materials (-1,13 Prozent auf 183,85 EUR), Hannover Rück (-1,06 Prozent auf 225,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,72 Prozent auf 441,70 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.630.707 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 205,659 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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