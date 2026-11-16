Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen

Kursverlauf

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,07 Prozent fester bei 26.737,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.719,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.804,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 25.475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26.456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23.849,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,84 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 776,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,16 Prozent auf 54,24 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,29 Prozent auf 48,74 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 275,25 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,84 Prozent auf 96,46 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 619.237 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net