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Kursverlauf

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Montagshandels steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der LUS-DAX auch am Morgen in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
58.50 EUR -0.24 EUR -0.41 %
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Deutsche Telekom AG
27.01 EUR 0.44 EUR 1.66 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.43 EUR 0.53 EUR 1.33 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.59 EUR 1.05 EUR 1.96 %
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Henkel KGaA Vz.
87.82 EUR 1.20 EUR 1.39 %
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Infineon AG
48.93 EUR -1.45 EUR -2.88 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.66 EUR -0.08 EUR -0.20 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
786.80 EUR 20.80 EUR 2.72 %
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SAP SE
213.30 EUR 0.60 EUR 0.28 %
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Siemens AG
275.65 EUR -4.10 EUR -1.47 %
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Siemens Energy AG
129.96 EUR -1.96 EUR -1.49 %
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Symrise AG
95.90 EUR -0.96 EUR -0.99 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.72 EUR 0.28 EUR 0.42 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,737.00 EUR 19.00 EUR 0.07 %
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Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,07 Prozent fester bei 26.737,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.719,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 26.804,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 25.475,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 26.456,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 23.849,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,84 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 776,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,27 Prozent auf 40,62 EUR), Fresenius SE (+ 1,16 Prozent auf 54,24 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,94 Prozent auf 354,90 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-2,29 Prozent auf 48,74 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 275,25 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), Brenntag SE (-0,92 Prozent auf 58,12 EUR) und Symrise (-0,84 Prozent auf 96,46 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 619.237 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 240,984 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,52 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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