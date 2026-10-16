Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Index-Performance im Fokus

16.10.26 09:27 Uhr

Der MDAX hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag gewinnt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,00 Prozent auf 30.518,03 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 335,087 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30.366,29 Punkten, nach 30.216,43 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.532,86 Punkte, das Tagestief hingegen 30.361,32 Zähler.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 1,53 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 31.276,77 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 32.039,83 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der MDAX mit 30.036,68 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,49 Prozent zurück. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 13,02 Prozent auf 39,40 EUR), AIXTRON SE (+ 6,33 Prozent auf 32,94 EUR), RENK (+ 2,67 Prozent auf 37,17 EUR), AUMOVIO (+ 2,47 Prozent auf 35,20 EUR) und HENSOLDT (+ 2,44 Prozent auf 84,94 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil flatexDEGIRO (-1,49 Prozent auf 25,20 EUR), K+S (-0,79 Prozent auf 13,87 EUR), AUTO1 (-0,56 Prozent auf 17,74 EUR), Talanx (-0,48 Prozent auf 123,80 EUR) und LANXESS (-0,39 Prozent auf 12,78 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX weist die AIXTRON SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 368.818 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,16 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net