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SDAX im Fokus

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Der SDAX gewann zum Handelsende an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.45 EUR -0.10 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
55.20 EUR -1.80 EUR -3.16 %
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Deutsche Euroshop AG
15.48 EUR -0.04 EUR -0.26 %
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Douglas AG
7.46 EUR 0.47 EUR 6.72 %
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Energiekontor AG
23.55 EUR -0.25 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
EVOTEC SE
2.65 EUR 0.11 EUR 4.50 %
Charts | News | Analysen
Grand City Properties S.A.
6.71 EUR 0.09 EUR 1.36 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
2.93 EUR 0.25 EUR 9.30 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.20 EUR 0.60 EUR 0.89 %
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Mutares
24.60 EUR 0.20 EUR 0.82 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
174.60 EUR 19.40 EUR 12.5 %
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PNE AG
5.71 EUR -0.98 EUR -14.65 %
Charts | News | Analysen
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.05 EUR 0.27 EUR 3.08 %
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SMA Solar AG
62.65 EUR -0.20 EUR -0.32 %
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Indizes
SDAX
18,176.53 EUR 108.68 EUR 0.6 %
News | Analysen

Der SDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,86 Prozent höher bei 18.223,62 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 90,633 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,359 Prozent auf 18.132,76 Punkte an der Kurstafel, nach 18.067,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 18.119,98 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.366,09 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0,442 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.182,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18.179,57 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 14.10.2025, einen Stand von 16.998,90 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,00 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit OHB SE (+ 10,61 Prozent auf 173,00 EUR), EVOTEC SE (+ 6,71 Prozent auf 2,61 EUR), ProCredit (+ 3,78 Prozent auf 9,06 EUR), HelloFresh (+ 3,73 Prozent auf 2,92 EUR) und Douglas (+ 3,72 Prozent auf 7,53 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil PNE (-19,58 Prozent auf 5,71 EUR), ASTA Energy Solutions (-4,15 Prozent auf 55,40 EUR), Energiekontor (-3,52 Prozent auf 23,30 EUR), SMA Solar (-3,20 Prozent auf 60,55 EUR) und Deutsche Euroshop (-2,58 Prozent auf 15,10 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.356.377 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4,991 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,55 erwartet. Die Grand City Properties-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
10:41 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.07.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
16.07.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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