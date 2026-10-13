Gewinne in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags

Index-Performance im Blick

13.10.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der MDAX am zweiten Tag der Woche.

Um 15:41 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 30.123,34 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,995 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 30.102,21 Punkte an der Kurstafel, nach 30.104,33 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30.012,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 30.222,33 Einheiten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31.663,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.981,81 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 30.447,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,76 Prozent nach unten. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell FUCHS SE VZ (+ 2,28 Prozent auf 44,82 EUR), Talanx (+ 1,57 Prozent auf 123,00 EUR), IONOS (+ 1,55 Prozent auf 33,98 EUR), KRONES (+ 1,33 Prozent auf 106,40 EUR) und KION GROUP (+ 1,27 Prozent auf 34,28 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-3,71 Prozent auf 134,80 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,66 Prozent auf 62,30 EUR), AIXTRON SE (-2,36 Prozent auf 34,71 EUR), Siltronic (-2,33 Prozent auf 73,45 EUR) und flatexDEGIRO (-2,19 Prozent auf 25,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.153.174 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,797 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 9,19 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net