Gewinne in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Dienstagmittag

TecDAX-Marktbericht

Der TecDAX wagt sich am zweiten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,14 Prozent höher bei 3.854,33 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 517,129 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent leichter bei 3.844,06 Punkten, nach 3.848,92 Punkten am Vortag.

Bei 3.840,01 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 3.878,14 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 4.160,08 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 3.384,37 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, den Wert von 3.877,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,35 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SMA Solar (+ 6,28 Prozent auf 60,10 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 46,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,27 Prozent auf 46,72 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,07 Prozent auf 181,20 EUR) und Infineon (+ 2,94 Prozent auf 80,54 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 52,90 EUR), Deutsche Telekom (-3,55 Prozent auf 23,94 EUR), ATOSS Software (-2,32 Prozent auf 67,40 EUR), SAP SE (-1,76 Prozent auf 134,24 EUR) und freenet (-1,63 Prozent auf 22,94 EUR) unter Druck.

Die teuersten TecDAX-Konzerne

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4.990.535 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 157,783 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net