Gewinne in Frankfurt: DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

DAX-Performance im Blick

03.08.26 17:57 Uhr

Der DAX befand sich heute im Aufwärtstrend.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,59 Prozent auf 26.035,83 Punkte an der DAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,137 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,881 Prozent auf 25.855,12 Punkte an der Kurstafel, nach 25.629,24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 25.855,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 26.096,93 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25.779,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24.292,38 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der DAX bei 23.425,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,10 Prozent aufwärts. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.096,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Heutige Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Siemens Healthineers (+ 6,10 Prozent auf 39,11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4,93 Prozent auf 28,08 EUR), SAP SE (+ 4,41) Prozent auf 164,64 EUR), adidas (+ 3,39 Prozent auf 164,80 EUR) und Rheinmetall (+ 3,07 Prozent auf 1.175,00 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Bayer (-1,94 Prozent auf 47,12 EUR), Beiersdorf (-1,93 Prozent auf 79,16 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,62 Prozent auf 57,40 EUR), Merck (-0,49 Prozent auf 142,45 EUR) und Infineon (-0,32 Prozent auf 61,47 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 10.106.099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 215,454 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net