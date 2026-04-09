Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

DAX-Kursentwicklung

Anleger in Frankfurt schicken den DAX aktuell erneut ins Plus.

Am Freitag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 23.840,16 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,086 Prozent stärker bei 23.827,54 Punkten, nach 23.806,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 23.812,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.843,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23.968,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25.261,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20.562,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,04 Prozent auf 42,83 EUR), Symrise (+ 0,97 Prozent auf 73,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,95 Prozent auf 40,42 EUR), adidas (+ 0,88 Prozent auf 138,20 EUR) und SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 140,52 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil RWE (-0,95 Prozent auf 58,36 EUR), Commerzbank (-0,85 Prozent auf 33,82 EUR), EON SE (-0,76 Prozent auf 19,68 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 40,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 88,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 206.276 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 176,464 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net