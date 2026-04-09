DAX23.830 +0,1%Est505.904 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 +2,1%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.381 -0,1%Euro1,1685 -0,1%Öl97,59 +1,2%Gold4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis im Fokus
Top News
Geely-Aktie in Grün: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg Geely-Aktie in Grün: Polestar sieht mehr E-Auto-Interesse nach Spritpreis-Anstieg
Bitcoin Mining und KI: Warum Miner ihre Bestände jetzt verkaufen Bitcoin Mining und KI: Warum Miner ihre Bestände jetzt verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX-Kursentwicklung

Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen

10.04.26 09:27 Uhr
Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Anleger in Frankfurt schicken den DAX aktuell erneut ins Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
137,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
40,21 EUR -0,18 EUR -0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
33,80 EUR -0,42 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
19,67 EUR -0,17 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40,20 EUR -0,04 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
42,73 EUR 0,15 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
32,50 EUR 0,41 EUR 1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
59,00 EUR -0,06 EUR -0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
140,00 EUR -0,12 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
228,75 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Symrise AG
73,00 EUR 0,84 EUR 1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
88,80 EUR -0,70 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
23.830,0 PKT 23,0 PKT 0,10%
Charts|News|Analysen

Am Freitag geht es im DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,14 Prozent auf 23.840,16 Punkte nach oben. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,047 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,086 Prozent stärker bei 23.827,54 Punkten, nach 23.806,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Freitag bei 23.812,53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.843,60 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 2,84 Prozent. Vor einem Monat, am 10.03.2026, wies der DAX einen Stand von 23.968,63 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der DAX einen Stand von 25.261,64 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.04.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 20.562,73 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 2,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.507,79 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Infineon (+ 1,04 Prozent auf 42,83 EUR), Symrise (+ 0,97 Prozent auf 73,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,95 Prozent auf 40,42 EUR), adidas (+ 0,88 Prozent auf 138,20 EUR) und SAP SE (+ 0,73 Prozent auf 140,52 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil RWE (-0,95 Prozent auf 58,36 EUR), Commerzbank (-0,85 Prozent auf 33,82 EUR), EON SE (-0,76 Prozent auf 19,68 EUR), Bayer (-0,72 Prozent auf 40,16 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 88,80 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 206.276 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 176,464 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
16.03.2026SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
11.03.2026SAP SE BuyUBS AG
05.03.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen