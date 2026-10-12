Gewinne in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus

DAX-Performance im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Der DAX hält am ersten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0,45 Prozent auf 25.199,41 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,082 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,477 Prozent fester bei 25.206,95 Punkten in den Handel, nach 25.087,27 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.209,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.166,57 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, betrug der DAX-Kurs 25.568,56 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der DAX mit 25.067,09 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der DAX bei 24.241,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,69 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten registriert.

Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 38,51 EUR), RWE (+ 1,48 Prozent auf 58,80 EUR), Deutsche Bank (+ 1,45 Prozent auf 30,36 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,26 Prozent auf 68,86 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,05 Prozent auf 40,01 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-1,73 Prozent auf 57,84 EUR), Daimler Truck (-0,65 Prozent auf 41,08 EUR), Brenntag SE (-0,64 Prozent auf 61,72 EUR), BASF (-0,41 Prozent auf 51,47 EUR) und SAP SE (-0,25 Prozent auf 190,98 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 575.420 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220,983 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,73 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net