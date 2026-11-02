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DAX-Kursentwicklung

Gewinne in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Gewinne in Frankfurt: DAX mittags mit Zuschlägen

Am ersten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168.55 EUR 0.75 EUR 0.45 %
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Bayer
49.78 EUR -0.62 EUR -1.23 %
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Daimler Truck
40.05 EUR -0.44 EUR -1.09 %
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Deutsche Börse AG
318.30 EUR -2.50 EUR -0.78 %
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Deutsche Telekom AG
25.41 EUR -0.62 EUR -2.38 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
48.85 EUR 1.12 EUR 2.35 %
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Heidelberg Materials
153.25 EUR 1.30 EUR 0.86 %
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Henkel KGaA Vz.
79.72 EUR -0.56 EUR -0.70 %
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Infineon AG
51.72 EUR 0.95 EUR 1.87 %
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SAP SE
209.70 EUR -0.75 EUR -0.36 %
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Symrise AG
92.52 EUR 1.46 EUR 1.60 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.86 EUR -0.26 EUR -0.38 %
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Vonovia SE
16.26 EUR 0.08 EUR 0.49 %
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Indizes
DAX 40
25,870.05 EUR 51.84 EUR 0.2 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,30 Prozent aufwärts auf 25.894,85 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,143 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,060 Prozent schwächer bei 25.802,74 Punkten in den Handel, nach 25.818,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.741,57 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.925,26 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25.629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der DAX einen Stand von 23.958,30 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,52 Prozent. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,57 Prozent auf 51,86 EUR), Fresenius SE (+ 2,12 Prozent auf 48,81 EUR), Heidelberg Materials (+ 1,96 Prozent auf 153,40 EUR), Symrise (+ 1,85 Prozent auf 94,74 EUR) und Henkel vz (+ 1,42 Prozent auf 81,28 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Deutsche Telekom (-2,15 Prozent auf 25,53 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 49,84 EUR), Daimler Truck (-0,89 Prozent auf 40,18 EUR), SAP SE (-0,78 Prozent auf 209,60 EUR) und Deutsche Börse (-0,66 Prozent auf 318,40 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2.198.749 Aktien gehandelt. Mit 238,500 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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