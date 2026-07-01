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DAX-Performance im Blick

Gewinne in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester

02.07.26 17:57 Uhr
Gewinne in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich fester | finanzen.net

DAX-Kurs am Donnerstag zum Handelsende.

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Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 2,02 Prozent auf 25.546,40 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,088 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 25.025,13 Punkte an der Kurstafel, nach 25.040,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 24.994,64 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.655,82 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 3,32 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 02.06.2026, wies der DAX einen Wert von 25.124,17 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.04.2026, wies der DAX einen Wert von 23.168,08 Punkten auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 02.07.2025, einen Stand von 23.790,11 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,10 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25.655,82 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 8,90 Prozent auf 53,36 EUR), Rheinmetall (+ 6,13 Prozent auf 1.115,00 EUR), Vonovia SE (+ 6,00 Prozent auf 22,62 EUR), Deutsche Bank (+ 5,31 Prozent auf 31,33 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 4,80 Prozent auf 73,30 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,99 Prozent auf 76,35 EUR), HOCHTIEF (-1,89 Prozent auf 487,00 EUR), Scout24 (-0,40 Prozent auf 74,50 EUR), Beiersdorf (+ 0,52 Prozent auf 76,68 EUR) und SAP SE (+ 0,60 Prozent auf 141,72 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.009.418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 214,311 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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