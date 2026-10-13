Gewinne in Frankfurt: DAX startet in der Gewinnzone

DAX-Kursentwicklung

13.10.26 09:27 Uhr

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Am Dienstag verbucht der DAX um 09:11 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 25.336,76 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,082 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,154 Prozent auf 25.316,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.277,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.307,93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.342,31 Punkten erreichte.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.568,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der DAX bei 25.114,25 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 24.387,93 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Punkten verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Symrise (+ 3,47 Prozent auf 96,50 EUR), adidas (+ 2,07 Prozent auf 152,70 EUR), Henkel vz (+ 1,91 Prozent auf 76,76 EUR), Zalando (+ 1,86 Prozent auf 24,59 EUR) und Vonovia SE (+ 1,86 Prozent auf 16,70 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-4,65 Prozent auf 54,56 EUR), Siemens Energy (-2,38 Prozent auf 143,28 EUR), HOCHTIEF (-1,42 Prozent auf 388,80 EUR), MTU Aero Engines (-0,63 Prozent auf 348,50 EUR) und Rheinmetall (-0,50 Prozent auf 957,40 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 562.447 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net