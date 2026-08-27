Gewinne in Frankfurt: DAX zeigt sich fester

Index-Performance im Blick

28.08.26 12:25 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,59 Prozent höher bei 26.523,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,483 Prozent auf 26.494,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.367,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.467,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.553,96 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1,66 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25.464,01 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 25.092,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.039,92 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,08 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26.573,50 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit RWE (+ 2,56 Prozent auf 59,24 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 61,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,92 Prozent auf 61,66 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 58,14 EUR) und Continental (+ 1,59 Prozent auf 70,18 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 188,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 39,88 EUR), Scout24 (-0,55 Prozent auf 80,80 EUR) und Zalando (-0,33 Prozent auf 23,92 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.008.212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 219,608 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,22 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net