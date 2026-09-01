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LUS-DAX im Blick

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

Wenig verändert zeigt sich der LUS-DAX aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0,08 Prozent auf 25.854,00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.923,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.724,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Wert von 25.715,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 25.120,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 23.653,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,46 Prozent auf 38,28 EUR), Rheinmetall (+ 1,52 Prozent auf 1.096,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,22 Prozent auf 142,80 EUR), adidas (+ 1,01 Prozent auf 149,45 EUR) und Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 40,37 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Zalando (-4,55 Prozent auf 23,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,03 Prozent auf 74,26 EUR), GEA (-2,99 Prozent auf 64,85 EUR), Daimler Truck (-2,54 Prozent auf 45,35 EUR) und Scout24 (-2,50 Prozent auf 76,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3.236.373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 220,337 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

LUS-DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,32 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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