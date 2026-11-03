Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Kursentwicklung

03.11.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigt sich am Dienstag kaum verändert.

Am Dienstag gewinnt der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,16 Prozent auf 25.957,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26.036,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.647,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.095,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.128,00 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,66 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. 21.861,50 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 7,12 Prozent auf 53,58 EUR), HOCHTIEF (+ 2,06 Prozent auf 385,80 EUR), Infineon (+ 1,25 Prozent auf 52,65 EUR), Commerzbank (+ 0,71 Prozent auf 38,26 EUR) und Siemens Energy (+ 0,63 Prozent auf 130,82 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Zalando (-4,82 Prozent auf 25,69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,78 Prozent auf 38,97 EUR), SAP SE (-3,21 Prozent auf 203,75 EUR), MTU Aero Engines (-2,11 Prozent auf 338,50 EUR) und adidas (-1,62 Prozent auf 170,05 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 4.127.171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 5,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net