Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

LUS-DAX aktuell

20.10.26 15:57 Uhr

So bewegt sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA 0,04 Prozent höher bei 25.223,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25.264,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.049,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 25.310,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24.711,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 2,08 Prozent auf 17,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 39,63 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Scout24 (+ 1,19 Prozent auf 80,85 EUR) und Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 276,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), Zalando (-2,62 Prozent auf 25,23 EUR) und HOCHTIEF (-2,62 Prozent auf 364,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.692.459 Aktien gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net