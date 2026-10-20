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LUS-DAX aktuell

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

So bewegt sich der LUS-DAX am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17.88 EUR 0.40 EUR 2.29 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
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Hannover Rück
276.20 EUR 4.40 EUR 1.62 %
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Henkel KGaA Vz.
78.50 EUR 0.26 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen
HOCHTIEF AG
365.40 EUR -8.40 EUR -2.25 %
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Infineon AG
50.82 EUR -1.09 EUR -2.10 %
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QIAGEN N.V.
42.00 EUR 0.86 EUR 2.09 %
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SAP SE
201.95 EUR 0.70 EUR 0.35 %
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Scout24
80.55 EUR 1.25 EUR 1.58 %
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Siemens AG
258.05 EUR -6.30 EUR -2.38 %
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Siemens Energy AG
128.84 EUR -2.58 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
69.02 EUR -0.52 EUR -0.75 %
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Vonovia SE
16.18 EUR -0.37 EUR -2.24 %
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Zalando
25.22 EUR -0.49 EUR -1.91 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,239.00 EUR 26.00 EUR 0.1 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 15:54 Uhr via XETRA 0,04 Prozent höher bei 25.223,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 25.264,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.049,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 25.310,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24.711,00 Punkten. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,67 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit EON SE (+ 2,08 Prozent auf 17,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,51 Prozent auf 39,63 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), Scout24 (+ 1,19 Prozent auf 80,85 EUR) und Hannover Rück (+ 1,17 Prozent auf 276,60 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Siemens Energy (-3,50 Prozent auf 128,48 EUR), Infineon (-3,45 Prozent auf 50,71 EUR), Siemens (-3,06 Prozent auf 258,05 EUR), Zalando (-2,62 Prozent auf 25,23 EUR) und HOCHTIEF (-2,62 Prozent auf 364,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.692.459 Aktien gehandelt. Mit 229,940 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,25 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,78 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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