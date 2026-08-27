Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Freitagmittag fester

Index-Performance im Blick

28.08.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX befindet sich am Mittag im Aufwind.

Der LUS-DAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,53 Prozent auf 26.507,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26.420,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.546,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.517,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der LUS-DAX bei 25.117,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.050,00 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.576,00 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit RWE (+ 2,56 Prozent auf 59,24 EUR), BMW (+ 1,94 Prozent auf 61,10 EUR), Brenntag SE (+ 1,92 Prozent auf 61,66 EUR), Infineon (+ 1,70 Prozent auf 58,14 EUR) und Continental (+ 1,59 Prozent auf 70,18 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen QIAGEN (-1,38 Prozent auf 37,23 EUR), SAP SE (-0,87 Prozent auf 188,22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 39,88 EUR), Scout24 (-0,55 Prozent auf 80,80 EUR) und Zalando (-0,33 Prozent auf 23,92 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1.008.212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 219,608 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net