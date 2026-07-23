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LUS-DAX-Entwicklung

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Das macht der LUS-DAX heute.

Um 12:22 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,62 Prozent stärker bei 24.942,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.002,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.707,50 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der LUS-DAX bei 24.776,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 24.237,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Wert von 24.257,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 1,53 Prozent. Bei 25.906,50 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 5,81 Prozent auf 135,78 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 153,04 EUR), Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 36,96 EUR), Fresenius SE (+ 1,49 Prozent auf 43,49 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,47 Prozent auf 34,53 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen adidas (-2,24 Prozent auf 172,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), QIAGEN (-0,83 Prozent auf 36,27 EUR), Brenntag SE (-0,71 Prozent auf 59,04 EUR) und BASF (-0,71 Prozent auf 48,53 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.970.586 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 206,764 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,76 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 SAP SE Buy UBS AG
02.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.