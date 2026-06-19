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LUS-DAX-Marktbericht

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester

22.06.26 17:57 Uhr
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester | finanzen.net

Der LUS-DAX notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

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Am Montag verbuchte der LUS-DAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 25.135,50 Punkte.

Bei 25.181,50 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.897,50 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.05.2026, bei 24.778,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, stand der LUS-DAX bei 22.212,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, bei 23.298,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,32 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 4,84 Prozent auf 85,94 EUR), Zalando (+ 4,08 Prozent auf 25,24 EUR), HOCHTIEF (+ 3,13 Prozent auf 527,00 EUR), Siemens (+ 1,64 Prozent auf 279,00 EUR) und BMW (+ 1,60 Prozent auf 60,94 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Scout24 (-2,99 Prozent auf 72,95 EUR), GEA (-2,10 Prozent auf 58,30 EUR), Deutsche Telekom (-1,80 Prozent auf 26,12 EUR), SAP SE (-1,43 Prozent auf 132,22 EUR) und EON SE (-1,22 Prozent auf 17,81 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 10.473.497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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