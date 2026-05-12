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Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester

13.05.26 09:27 Uhr
Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester | finanzen.net

Am Mittwochmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

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Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0,36 Prozent fester bei 24.118,50 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.204,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.031,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 23.961,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 13.02.2026, bei 24.900,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23.570,00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,82 Prozent nach unten. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Merck (+ 7,70 Prozent auf 121,70 EUR), Infineon (+ 4,27 Prozent auf 60,62 EUR), EON SE (+ 3,73 Prozent auf 18,79 EUR), Siemens Energy (+ 3,66 Prozent auf 175,68 EUR) und Allianz (+ 1,39 Prozent auf 373,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 1.147,00 EUR), adidas (-1,23 Prozent auf 140,25 EUR), Siemens (-1,11 Prozent auf 261,65 EUR), Zalando (-1,07 Prozent auf 18,88 EUR) und Scout24 (-1,03 Prozent auf 72,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 511.540 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,782 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 6,81 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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