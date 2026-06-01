Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain

Kursverlauf

LUS-DAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Am Dienstag legte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende um 0,25 Prozent auf 25.119,00 Punkte zu.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.362,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.058,50 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 24.302,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.599,00 Punkten auf. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 24.088,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 2,25 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 9,52 Prozent auf 88,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 3,04 Prozent auf 52,96 EUR), Continental (+ 3,03 Prozent auf 72,86 EUR), Zalando (+ 2,83 Prozent auf 23,58 EUR) und Fresenius SE (+ 2,82 Prozent auf 36,45 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-3,00 Prozent auf 162,86 EUR), Bayer (-2,93 Prozent auf 34,10 EUR), Deutsche Börse (-2,38 Prozent auf 242,10 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,95 Prozent auf 35,69 EUR) und Heidelberg Materials (-1,43 Prozent auf 183,30 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 7.287.481 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 205,659 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net