Gewinne in Frankfurt: MDAX legt am Mittag zu

XETRA-Handel im Blick

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,81 Prozent stärker bei 31.656,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 369,957 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,527 Prozent auf 31.565,94 Punkte an der Kurstafel, nach 31.400,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.707,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 31.552,04 Einheiten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,56 Prozent nach oben. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 30.534,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Wert von 31.299,04 Punkten auf. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, bei 29.497,14 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,18 Prozent aufwärts. Bei 32.383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 4,95 Prozent auf 9,96 EUR), RTL (+ 3,78 Prozent auf 30,20 EUR), AIXTRON SE (+ 2,83 Prozent auf 53,02 EUR), JENOPTIK (+ 2,65 Prozent auf 45,78 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,21 Prozent auf 10,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), AUTO1 (-3,10 Prozent auf 20,02 EUR), Lufthansa (-1,99 Prozent auf 7,97 EUR), DEUTZ (-1,31 Prozent auf 10,53 EUR) und Bilfinger SE (-1,04 Prozent auf 90,80 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.763.854 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 41,473 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Aroundtown SA-Aktie weist mit 5,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net