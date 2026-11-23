Index im Blick

Der MDAX befand sich am ersten Tag der Woche im Aufwind.

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 2,21 Prozent höher bei 29.374,32 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 324,962 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,265 Prozent auf 28.816,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28.740,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 29.414,13 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28.781,56 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Der MDAX lag vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 29.876,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 32.110,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 28.263,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 13,32 Prozent auf 36,06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9,76 Prozent auf 48,14 EUR), AUTO1 (+ 9,23 Prozent auf 14,91 EUR), AIXTRON SE (+ 8,91 Prozent auf 32,04 EUR) und Salzgitter (+ 7,71 Prozent auf 46,64 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-5,73 Prozent auf 51,00 EUR), K+S (-4,74 Prozent auf 11,85 EUR), RTL (-3,87 Prozent auf 28,60 EUR), Porsche vz (-1,38 Prozent auf 42,89 EUR) und freenet (-1,06 Prozent auf 24,38 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.418.721 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38,795 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

2027 weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net