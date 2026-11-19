XETRA-Handel im Blick

Der SDAX steigt am Donnerstag.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,30 Prozent auf 17.431,23 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 87,456 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,410 Prozent höher bei 17.450,11 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 17.378,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 17.566,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17.415,66 Punkten erreichte.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 18.210,22 Punkten. Der SDAX lag noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 18.534,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, betrug der SDAX-Kurs 15.955,60 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,435 Prozent. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 7,64 Prozent auf 183,20 EUR), Medios (+ 7,54 Prozent auf 11,12 EUR), Basler (+ 5,29 Prozent auf 24,90 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,55 Prozent auf 8,74 EUR) und SFC Energy (+ 3,33 Prozent auf 18,62 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil HelloFresh (-4,43 Prozent auf 2,87 EUR), grenke (-2,04 Prozent auf 11,52 EUR), Douglas (-1,89 Prozent auf 7,26 EUR), Grand City Properties (-1,82 Prozent auf 7,55 EUR) und Südzucker (-1,82 Prozent auf 10,80 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 265.779 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,192 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net