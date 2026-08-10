Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag stärker

SDAX-Marktbericht

19.08.26 12:25 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am Mittag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 18.456,58 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 93,988 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 18.431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.425,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.471,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.375,77 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.250,65 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 18.254,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der SDAX auf 17.150,95 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,34 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 5,66 Prozent auf 22,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,50 Prozent auf 32,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,44 Prozent auf 16,80 EUR), Jungheinrich (+ 2,15 Prozent auf 24,72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1,42 Prozent auf 57,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-2,17 Prozent auf 13,55 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), secunet Security Networks (-1,52 Prozent auf 181,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,50 Prozent auf 1,38 EUR) und OHB SE (-1,39 Prozent auf 248,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 695.441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,539 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net