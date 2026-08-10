DAX 26.112 -0,1%ESt50 6.478 +0,2%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,30 -0,0%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.563 -0,6%Euro 1,1606 +0,3%Öl 91,8 +0,9%Gold 4.371 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX-Marktbericht

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag stärker

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag stärker

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASTA Energy Solutions
55.60 EUR 3.80 EUR 7.34 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Carl Zeiss Meditec AG
31.74 EUR 0.62 EUR 1.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HAMBORNER REIT
4.28 EUR -0.02 EUR -0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.38 EUR -0.03 EUR -1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
24.06 EUR -0.18 EUR -0.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
71.40 EUR -0.30 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LPKF Laser & Electronics AG
13.70 EUR -0.10 EUR -0.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26.60 EUR -0.40 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
245.00 EUR -5.00 EUR -2.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PVA TePla AG
29.80 EUR -0.60 EUR -1.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
secunet Security Networks AG
183.40 EUR -1.80 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stabilus SE
16.28 EUR 0.28 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vincorion
22.67 EUR 1.21 EUR 5.64 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,466.70 EUR 41.11 EUR 0.22 %
News | Analysen

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,17 Prozent fester bei 18.456,58 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 93,988 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 18.431,09 Punkte an der Kurstafel, nach 18.425,59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.471,62 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 18.375,77 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,11 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18.250,65 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 19.05.2026, mit 18.254,13 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der SDAX auf 17.150,95 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,34 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Vincorion (+ 5,66 Prozent auf 22,57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2,50 Prozent auf 32,00 EUR), Stabilus SE (+ 2,44 Prozent auf 16,80 EUR), Jungheinrich (+ 2,15 Prozent auf 24,72 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 1,42 Prozent auf 57,00 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen LPKF Laser Electronics (-2,17 Prozent auf 13,55 EUR), PVA TePla (-2,00 Prozent auf 29,40 EUR), secunet Security Networks (-1,52 Prozent auf 181,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,50 Prozent auf 1,38 EUR) und OHB SE (-1,39 Prozent auf 248,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 695.441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,539 Mrd. Euro weist die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Heidelberger Druckmaschinen Aktie News

Werbung

Heidelberger Druckmaschinen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
09:11 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.