Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag auf grünem Terrain

SDAX-Marktbericht

11.11.26 12:25 Uhr

Beim SDAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch notiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,20 Prozent höher bei 18.075,89 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90,037 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,330 Prozent auf 18.099,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18.040,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.206,08 Punkte, das Tagestief hingegen 18.032,99 Zähler.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.098,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der SDAX bei 18.571,14 Punkten. Der SDAX wurde vor einem Jahr, am 11.11.2025, mit 15.946,82 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,15 Prozent aufwärts. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 6,92 Prozent auf 106,60 EUR), SFC Energy (+ 4,89 Prozent auf 18,44 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,68 Prozent auf 9,40 EUR), Basler (+ 4,28 Prozent auf 25,60 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,93 Prozent auf 5,03 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vincorion (-5,39 Prozent auf 17,21 EUR), KWS SAAT SE (-4,41 Prozent auf 65,00 EUR), Einhell Germany vz (-3,27 Prozent auf 65,00 EUR), Hypoport SE (-3,22 Prozent auf 91,55 EUR) und pbb (-2,76 Prozent auf 3,03 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. 241.757 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 5,160 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie hat mit 2,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,54 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net