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SDAX-Marktbericht

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker

Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.65 EUR 0.20 EUR 0.82 %
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Basler AG
24.00 EUR -0.50 EUR -2.04 %
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EVOTEC SE
2.95 EUR 0.00 EUR -0.07 %
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HAMBORNER REIT
4.05 EUR -0.01 EUR -0.25 %
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HelloFresh
3.40 EUR 0.54 EUR 18.92 %
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Hypoport SE
91.25 EUR 5.20 EUR 6.04 %
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Kontron
18.85 EUR -1.71 EUR -8.32 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.60 EUR -0.30 EUR -0.44 %
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LPKF Laser & Electronics AG
9.16 EUR -1.64 EUR -15.19 %
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Mutares
27.35 EUR 0.15 EUR 0.55 %
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OHB SE
196.00 EUR -22.00 EUR -10.09 %
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PVA TePla AG
25.92 EUR -5.44 EUR -17.35 %
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SAF-HOLLAND SE
20.60 EUR -0.30 EUR -1.44 %
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SCHOTT Pharma
21.90 EUR -1.50 EUR -6.41 %
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Indizes
SDAX
17,961.45 EUR -304.77 EUR -1.67 %
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Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 18.298,59 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,314 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,539 Prozent auf 18.364,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18.266,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.491,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18.298,59 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.160,62 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.08.2026, mit 18.553,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der SDAX auf 16.092,48 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,43 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 15,48 Prozent auf 3,45 EUR), EVOTEC SE (+ 7,76 Prozent auf 3,11 EUR), Basler (+ 5,56 Prozent auf 24,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Hypoport SE (+ 5,12 Prozent auf 91,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), OHB SE (-7,34 Prozent auf 202,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,93 Prozent auf 9,54 EUR), Kontron (-6,02 Prozent auf 19,19 EUR) und SCHOTT Pharma (-6,00 Prozent auf 21,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2.760.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,129 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11:06 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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