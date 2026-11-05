Gewinne in Frankfurt: SDAX am Nachmittag stärker

SDAX-Marktbericht

05.11.26 15:57 Uhr

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am Nachmittag.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,18 Prozent fester bei 18.298,59 Punkten. Damit sind die im SDAX enthaltenen Werte 90,314 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,539 Prozent auf 18.364,75 Punkte an der Kurstafel, nach 18.266,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 18.491,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18.298,59 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 05.10.2026, lag der SDAX-Kurs bei 18.160,62 Punkten. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 05.08.2026, mit 18.553,91 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der SDAX auf 16.092,48 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,43 Prozent zu Buche. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell HelloFresh (+ 15,48 Prozent auf 3,45 EUR), EVOTEC SE (+ 7,76 Prozent auf 3,11 EUR), Basler (+ 5,56 Prozent auf 24,70 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 5,37 Prozent auf 21,60 EUR) und Hypoport SE (+ 5,12 Prozent auf 91,30 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-9,38 Prozent auf 27,24 EUR), OHB SE (-7,34 Prozent auf 202,00 EUR), LPKF Laser Electronics (-6,93 Prozent auf 9,54 EUR), Kontron (-6,02 Prozent auf 19,19 EUR) und SCHOTT Pharma (-6,00 Prozent auf 21,95 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 2.760.964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,129 Mrd. Euro weist die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,64 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net