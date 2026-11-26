Index-Performance im Fokus

Anleger in Frankfurt schicken den SDAX am Donnerstag erneut ins Plus.

Um 09:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent stärker bei 17.140,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 85,573 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 1,21 Prozent höher bei 17.084,43 Punkten, nach 16.880,78 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17.084,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17.140,60 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche legte der SDAX bereits um 1,97 Prozent zu. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der SDAX mit 18.332,77 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18.642,01 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 26.11.2025, einen Stand von 16.325,95 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,24 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell PNE (+ 4,91 Prozent auf 3,95 EUR), Basler (+ 4,88 Prozent auf 22,55 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,87 Prozent auf 7,32 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 4,76 Prozent auf 39,60 EUR) und SMA Solar (+ 4,22 Prozent auf 43,98 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen NORMA Group SE (-4,01 Prozent auf 11,00 EUR), EVOTEC SE (-2,83 Prozent auf 2,48 EUR), Dermapharm (-2,42 Prozent auf 32,20 EUR), HelloFresh (-2,35 Prozent auf 3,24 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,67 Prozent auf 58,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 104.121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die 1&1-Aktie mit 5,362 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net