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Kursverlauf

Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus

Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet den Handel im Plus

Der SDAX zeigte schlussendlich eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19.78 EUR -0.22 EUR -1.10 %
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ATOSS Software AG
87.60 EUR 3.40 EUR 4.04 %
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Carl Zeiss Meditec AG
32.06 EUR 1.24 EUR 4.02 %
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GFT SE
24.00 EUR 1.00 EUR 4.35 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.37 EUR -0.01 EUR -0.94 %
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Kontron
21.22 EUR -1.44 EUR -6.35 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
70.90 EUR -1.10 EUR -1.53 %
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Mutares
26.45 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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SMA Solar AG
51.40 EUR -5.70 EUR -9.98 %
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Springer Nature
18.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Stabilus SE
15.14 EUR 1.08 EUR 7.68 %
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TeamViewer
6.48 EUR 0.40 EUR 6.50 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.72 EUR -1.78 EUR -6.03 %
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Vincorion
18.63 EUR -0.03 EUR -0.16 %
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Indizes
SDAX
18,524.47 EUR 221.68 EUR 1.21 %
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Schlussendlich kletterte der SDAX im XETRA-Handel um 1,23 Prozent auf 18.527,26 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,865 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,864 Prozent auf 18.460,90 Punkte an der Kurstafel, nach 18.302,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 18.438,05 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18.568,81 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX notierte noch vor einem Monat, am 03.07.2026, bei 18.539,82 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17.911,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wies der SDAX 17.051,12 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,75 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 6,37 EUR), Stabilus SE (+ 4,31 Prozent auf 15,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,20 Prozent auf 31,78 EUR), GFT SE (+ 4,17 Prozent auf 23,75 EUR) und ATOSS Software (+ 3,92 Prozent auf 87,50 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen Kontron (-4,92 Prozent auf 21,26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,46 Prozent auf 27,40 EUR), 1&1 (-1,32 Prozent auf 19,50 EUR), Vincorion (-1,29 Prozent auf 18,34 EUR) und SMA Solar (-1,14 Prozent auf 52,25 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 916.384 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,679 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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DatumRatingAnalyst
11:31 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
28.07.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.