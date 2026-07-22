Gewinne in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone

Kursentwicklung

24.07.26 09:27 Uhr

Der SDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch heute fort.

Am Freitag notiert der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,18 Prozent höher bei 18.132,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 88,855 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,145 Prozent tiefer bei 18.072,44 Punkten, nach 18.098,62 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 18.132,10 Punkte, das Tagestief hingegen 18.072,44 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 0,492 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 17.963,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der SDAX mit 17.727,33 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der SDAX einen Stand von 17.898,97 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,47 Prozent zu. Bei 19.325,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15.733,78 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 6,93 Prozent auf 74,10 EUR), SFC Energy (+ 3,05 Prozent auf 20,30 EUR), GFT SE (+ 2,82 Prozent auf 20,40 EUR), Ottobock (+ 2,74 Prozent auf 56,20 EUR) und TeamViewer (+ 2,67 Prozent auf 5,59 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil LPKF Laser Electronics (-6,32 Prozent auf 12,60 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,84 Prozent auf 32,54 EUR), PVA TePla (-1,46 Prozent auf 36,52 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1,45 Prozent auf 20,35 EUR) und Alzchem Group (-0,86 Prozent auf 173,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die LPKF Laser Electronics-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 42.639 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,619 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net