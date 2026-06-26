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Kursverlauf

Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen

30.06.26 12:25 Uhr
Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Zuschlägen | finanzen.net

Der SDAX verbucht am zweiten Tag der Woche Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,62 EUR -0,68 EUR -3,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASTA Energy Solutions
68,20 EUR 1,00 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ATOSS Software AG
68,40 EUR -0,50 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Basler AG
27,95 EUR 0,45 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVOTEC SE
4,94 EUR 0,01 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HAMBORNER REIT
4,37 EUR -0,07 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HelloFresh
4,02 EUR 0,04 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Jungheinrich AG
23,10 EUR 0,86 EUR 3,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mutares
28,40 EUR 0,40 EUR 1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SFC Energy AG
20,65 EUR 0,85 EUR 4,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
59,35 EUR 1,65 EUR 2,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
18,96 EUR 0,10 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Südzucker AG (Suedzucker AG)
10,56 EUR 0,02 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18.139,0 PKT 212,0 PKT 1,18%
Charts|News|Analysen

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr 1,04 Prozent auf 18.113,63 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 86,269 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,506 Prozent stärker bei 18.017,69 Punkten in den Handel, nach 17.927,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 18.113,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17.951,00 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 19.192,97 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, lag der SDAX noch bei 16.389,79 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, lag der SDAX noch bei 17.563,21 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,37 Prozent zu. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6,28 Prozent auf 60,10 EUR), Mutares (+ 3,84 Prozent auf 28,40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,69 Prozent auf 67,40 EUR), SFC Energy (+ 3,50 Prozent auf 20,70 EUR) und Jungheinrich (+ 3,21 Prozent auf 23,14 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil ATOSS Software (-2,32 Prozent auf 67,40 EUR), HelloFresh (-1,99 Prozent auf 3,93 EUR), 1&1 (-1,52 Prozent auf 19,38 EUR), Basler (-1,24 Prozent auf 27,80 EUR) und Südzucker (-1,14 Prozent auf 10,44 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 224.796 Aktien gehandelt. Die Springer Nature-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
04.05.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
20.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
14.04.2026EVOTEC SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.04.2026EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
13.04.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
12.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
11.03.2026EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

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