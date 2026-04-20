Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags in Grün

Index-Bewegung

Der SDAX befindet sich am Dienstag im Aufwärtstrend.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr 0,96 Prozent auf 18.252,15 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 92,148 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.147,02 Zählern und damit 0,381 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.078,12 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.147,02 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.258,09 Zählern.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, den Stand von 16.197,98 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 21.01.2026, einen Stand von 17.724,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, mit 15.107,91 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 5,17 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.480,20 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Grand City Properties (+ 4,31 Prozent auf 10,40 EUR), HelloFresh (+ 4,12 Prozent auf 4,68 EUR), Vossloh (+ 3,34 Prozent auf 78,85 EUR), GFT SE (+ 3,06 Prozent auf 19,56 EUR) und Verve Group (+ 2,94 Prozent auf 1,54 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Heidelberger Druckmaschinen (-5,24 Prozent auf 1,52 EUR), CEWE Stiftung (-3,32 Prozent auf 96,00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3,10 Prozent auf 79,65 EUR), Shelly (-1,05 Prozent auf 56,40 EUR) und Eckert Ziegler (-0,71 Prozent auf 15,34 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 1.706.801 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,272 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 3,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net