Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

SDAX-Kursverlauf

26.08.26 12:25 Uhr

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 18.655,33 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 93,619 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,062 Prozent auf 18.553,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18.541,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18.528,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.655,33 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit 18.229,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SDAX noch bei 18.844,57 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 17.057,26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 3,65 Prozent auf 22,70 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,23 Prozent auf 76,70 EUR), Vossloh (+ 3,20 Prozent auf 59,60 EUR), MLP SE (+ 3,15 Prozent auf 9,51 EUR) und Basler (+ 3,06 Prozent auf 23,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Dermapharm (-3,81 Prozent auf 40,40 EUR), OHB SE (-2,19 Prozent auf 188,00 EUR), Springer Nature (-1,88 Prozent auf 19,82 EUR), SMA Solar (-1,80 Prozent auf 54,65 EUR) und TeamViewer (-1,66 Prozent auf 6,51 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 279.842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 4,183 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net