DAX 26.344 +0,3%ESt50 6.477 +0,3%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,14 -0,1%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.249 +0,1%Euro 1,1670 -0,0%Öl 86,5 -2,3%Gold 4.627 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SDAX-Kursverlauf

Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittwochmittag Zuschläge

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Basler AG
23.55 EUR 1.00 EUR 4.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Dermapharm Holding SE
42.20 EUR 2.60 EUR 6.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HAMBORNER REIT
4.31 EUR -0.02 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Heidelberger Druckmaschinen AG
1.48 EUR 0.06 EUR 4.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
76.00 EUR 1.70 EUR 2.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
MLP SE
9.51 EUR 0.23 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mutares
26.45 EUR -0.10 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
OHB SE
189.40 EUR -5.60 EUR -2.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMA Solar AG
55.10 EUR 0.40 EUR 0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Springer Nature
20.10 EUR -0.10 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6.42 EUR -0.18 EUR -2.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vossloh AG
57.55 EUR 0.10 EUR 0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Wacker Neuson SE
22.35 EUR 0.60 EUR 2.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
18,682.74 EUR 140.92 EUR 0.76 %
News | Analysen

Der SDAX verbucht im XETRA-Handel um 12:08 Uhr Gewinne in Höhe von 0,61 Prozent auf 18.655,33 Punkte. Die SDAX-Mitglieder sind damit 93,619 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,062 Prozent auf 18.553,39 Punkte an der Kurstafel, nach 18.541,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 18.528,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.655,33 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gewann der SDAX bereits um 0,601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der SDAX mit 18.229,28 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SDAX noch bei 18.844,57 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 26.08.2025, einen Stand von 17.057,26 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,49 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Wacker Neuson SE (+ 3,65 Prozent auf 22,70 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,23 Prozent auf 76,70 EUR), Vossloh (+ 3,20 Prozent auf 59,60 EUR), MLP SE (+ 3,15 Prozent auf 9,51 EUR) und Basler (+ 3,06 Prozent auf 23,60 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Dermapharm (-3,81 Prozent auf 40,40 EUR), OHB SE (-2,19 Prozent auf 188,00 EUR), Springer Nature (-1,88 Prozent auf 19,82 EUR), SMA Solar (-1,80 Prozent auf 54,65 EUR) und TeamViewer (-1,66 Prozent auf 6,51 EUR).

Welche Aktien im SDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 279.842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie weist im SDAX mit 4,183 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Heidelberger Druckmaschinen Aktie News

Werbung

Heidelberger Druckmaschinen Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberger Druckmaschinen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
16.04.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.