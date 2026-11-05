Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

05.11.26 12:25 Uhr

Der SDAX notiert am Mittag im Plus.

Um 12:07 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0,94 Prozent höher bei 18.438,80 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,314 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,539 Prozent fester bei 18.364,75 Punkten in den Handel, nach 18.266,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.347,43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18.491,78 Einheiten.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 2,04 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 05.10.2026, betrug der SDAX-Kurs 18.160,62 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.553,91 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 16.092,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 6,24 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit HelloFresh (+ 11,74 Prozent auf 3,34 EUR), Basler (+ 6,62 Prozent auf 24,95 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 6,59) Prozent auf 21,85 EUR), GFT SE (+ 5,22 Prozent auf 29,25 EUR) und init innovation in traffic systems SE (+ 5,09 Prozent auf 34,05 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen PVA TePla (-6,45 Prozent auf 28,12 EUR), Kontron (-5,97 Prozent auf 19,20 EUR), OHB SE (-3,67 Prozent auf 210,00 EUR), Vincorion (-3,57 Prozent auf 17,69 EUR) und Adtran Networks SE (-2,78 Prozent auf 21,00 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die HelloFresh-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 1.961.728 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX mit 5,129 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX hat die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net