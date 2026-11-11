Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Handelsende freundlich
Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.
Werte in diesem Artikel
Am Mittwoch bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,60 Prozent stärker bei 18.148,99 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 90,037 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,330 Prozent auf 18.099,99 Punkte an der Kurstafel, nach 18.040,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18.206,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18.032,99 Punkten verzeichnete.
SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 1,68 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.098,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, notierte der SDAX bei 18.571,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15.946,82 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,57 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Drägerwerk (+ 9,93 Prozent auf 109,60 EUR), Basler (+ 5,09 Prozent auf 25,80 EUR), TeamViewer (+ 3,99 Prozent auf 5,01 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3,79 Prozent auf 9,32 EUR) und FRIEDRICH VORWERK (+ 3,61 Prozent auf 74,65 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil Vincorion (-8,08 Prozent auf 16,72 EUR), PATRIZIA SE (-3,52 Prozent auf 6,30 EUR), HelloFresh (-3,51 Prozent auf 2,89 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,46 Prozent auf 71,10 EUR) und pbb (-3,40 Prozent auf 3,01 EUR) unter Druck.
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.483.205 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick
Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,45 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag