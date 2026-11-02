Gewinne in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

SDAX im Fokus

02.11.26 09:27 Uhr

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch derzeit fort.

Am Montag verbucht der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,40 Prozent auf 18.128,98 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,364 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 18.070,54 Punkte an der Kurstafel, nach 18.056,13 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.061,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 18.146,19 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 18.194,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, mit 18.302,79 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16.731,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,46 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,30 Prozent auf 71,90 EUR), Mutares (+ 2,67 Prozent auf 26,90 EUR), Basler (+ 2,42 Prozent auf 23,25 EUR), Befesa (+ 2,16 Prozent auf 37,80 EUR) und OHB SE (+ 2,01 Prozent auf 228,50 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-3,32 Prozent auf 1,11 EUR), tonies (-1,31 Prozent auf 13,56 EUR), PNE (-1,09 Prozent auf 5,43 EUR), Springer Nature (-0,97 Prozent auf 20,40 EUR) und MBB SE (-0,94 Prozent auf 190,20 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65.267 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,097 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net