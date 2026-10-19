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SDAX-Performance

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Gewinne in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Der SDAX kommt aktuell nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.50 EUR -0.05 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Douglas AG
7.69 EUR -0.10 EUR -1.28 %
Charts | News | Analysen
Energiekontor AG
23.40 EUR 0.10 EUR 0.43 %
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HAMBORNER REIT
4.07 EUR -0.04 EUR -0.97 %
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HelloFresh
2.98 EUR 0.00 EUR 0.07 %
Charts | News | Analysen
JOST Werke AG
60.00 EUR 0.90 EUR 1.52 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
68.10 EUR -0.20 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
Mutares
24.30 EUR -0.55 EUR -2.21 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
204.50 EUR 9.30 EUR 4.76 %
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Ottobock
53.40 EUR -0.30 EUR -0.56 %
Charts | News | Analysen
PVA TePla AG
29.54 EUR -0.14 EUR -0.47 %
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
78.00 EUR 3.10 EUR 4.14 %
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Südzucker AG (Suedzucker AG)
12.10 EUR -0.06 EUR -0.49 %
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Indizes
SDAX
18,211.03 EUR 12.76 EUR 0.07 %
News | Analysen

Am Montag notiert der SDAX um 12:07 Uhr via XETRA 0,20 Prozent fester bei 18.235,47 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 90,157 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der SDAX 0,088 Prozent leichter bei 18.182,28 Punkten, nach 18.198,27 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18.115,27 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18.250,46 Punkten lag.

SDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Wert von 18.106,55 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der SDAX 18.250,65 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der SDAX auf 16.719,64 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,07 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 6,99 Prozent auf 205,00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,14 Prozent auf 77,90 EUR), HelloFresh (+ 3,18 Prozent auf 3,12 EUR), PVA TePla (+ 2,43 Prozent auf 30,32 EUR) und Mutares (+ 2,26 Prozent auf 24,90 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen JOST Werke (-2,67 Prozent auf 58,40 EUR), Douglas (-2,58 Prozent auf 7,56 EUR), Energiekontor (-2,54 Prozent auf 23,05 EUR), Südzucker (-2,14 Prozent auf 11,88 EUR) und Ottobock (-2,05 Prozent auf 52,50 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 276.617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 5,001 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Mutares-Aktie hat mit 1,55 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,55 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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