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Kursverlauf

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag stärker

Gewinne in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag stärker

Mit dem TecDAX geht es am Montag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
88.10 EUR 0.30 EUR 0.34 %
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Deutsche Telekom AG
25.06 EUR -0.18 EUR -0.71 %
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EVOTEC SE
2.80 EUR 0.02 EUR 0.79 %
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freenet AG
22.86 EUR -0.16 EUR -0.70 %
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Nemetschek SE
75.45 EUR 1.90 EUR 2.58 %
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OHB SE
225.00 EUR 20.00 EUR 9.76 %
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PVA TePla AG
28.30 EUR 0.56 EUR 2.02 %
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SAP SE
215.80 EUR 3.45 EUR 1.62 %
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Siltronic AG
59.00 EUR 2.55 EUR 4.52 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.84 EUR 0.36 EUR 0.73 %
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TeamViewer
7.63 EUR 0.23 EUR 3.11 %
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United Internet AG
23.74 EUR -0.48 EUR -1.98 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
28.20 EUR -0.94 EUR -3.23 %
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Indizes
TecDAX
4,070.40 EUR 46.10 EUR 1.15 %
News | Analysen

Am Montag verbucht der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 1,08 Prozent auf 4.067,89 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 574,910 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,050 Prozent schwächer bei 4.022,27 Punkten in den Montagshandel, nach 4.024,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Montag bei 4.069,52 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.009,38 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 3.975,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.769,97 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.727,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,24 Prozent aufwärts. Das TecDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell ATOSS Software (+ 9,28 Prozent auf 95,40 EUR), OHB SE (+ 8,21 Prozent auf 224,00 EUR), Siltronic (+ 4,91 Prozent auf 58,75 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,65 Prozent auf 51,95 EUR) und PVA TePla (+ 4,42 Prozent auf 29,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen United Internet (-1,41 Prozent auf 23,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,22 Prozent auf 25,04 EUR), freenet (-0,87 Prozent auf 22,76 EUR), EVOTEC SE (-0,07 Prozent auf 2,81 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,00 Prozent auf 75,70 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3.279.542 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 242,056 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,67 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
23.10.26 SAP SE Buy Goldman Sachs Group Inc.
22.10.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.26 SAP SE Verkaufen DZ BANK
22.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.10.26 SAP SE Overweight Barclays Capital

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