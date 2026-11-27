TecDAX-Kursentwicklung

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch heute fort.

Im TecDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1,12 Prozent aufwärts auf 3.878,33 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 537,278 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,258 Prozent fester bei 3.845,41 Punkten in den Handel, nach 3.835,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag am Freitag bei 3.879,27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.845,41 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 1,85 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 27.10.2026, den Wert von 4.092,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4.104,52 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 27.11.2025, den Wert von 3.563,36 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

TecDAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SMA Solar (+ 7,29 Prozent auf 47,38 EUR), Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 50,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,56 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,48 Prozent auf 44,34 EUR) und OHB SE (+ 4,32 Prozent auf 200,50 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil Ottobock (-0,75 Prozent auf 39,80 EUR), freenet (-0,48 Prozent auf 24,98 EUR), SAP SE (-0,36 Prozent auf 193,44 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0,19 Prozent auf 31,86 EUR) und United Internet (-0,08 Prozent auf 25,36 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 263.121 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,306 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der TecDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,12 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net