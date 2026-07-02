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Marktbericht

Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen

03.07.26 09:27 Uhr
Gewinne in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen | finanzen.net

Der TecDAX behält sein positives Vorzeichen auch am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Sartorius AG Vz.
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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TecDAX
3.896,4 PKT 8,7 PKT 0,22%
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Der TecDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,55 Prozent auf 3.909,02 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 517,341 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,502 Prozent stärker bei 3.907,27 Punkten in den Handel, nach 3.887,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3.912,26 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.901,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,704 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4.185,73 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der TecDAX mit 3.467,91 Punkten gehandelt. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, bei 3.881,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,86 Prozent aufwärts. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3.322,31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3,27 Prozent auf 48,02 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,30 Prozent auf 178,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 77,95 EUR), Siltronic (+ 2,01 Prozent auf 86,10 EUR) und Ottobock (+ 1,30 Prozent auf 54,50 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil ATOSS Software (-0,82 Prozent auf 72,40 EUR), Sartorius vz (-0,74 Prozent auf 229,40 EUR), Nemetschek SE (-0,72 Prozent auf 55,30 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR) und QIAGEN (-0,64 Prozent auf 34,76 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 239.104 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 164,485 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 8,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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