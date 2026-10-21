Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus

Index im Blick

21.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX gewann letztendlich an Wert.

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsende 1,38 Prozent höher bei 4.067,81 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 568,600 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,315 Prozent auf 4.025,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4.012,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4.008,65 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.078,78 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 1,35 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.011,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.777,18 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3.789,96 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,24 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 12,13 Prozent auf 40,30 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 7,47 EUR), OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 206,00 EUR), EVOTEC SE (+ 5,00 Prozent auf 2,86 EUR) und Eckert Ziegler (+ 3,58 Prozent auf 13,32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil HENSOLDT (-2,34 Prozent auf 84,30 EUR), Ottobock (-1,37 Prozent auf 50,40 EUR), Sartorius vz (-1,36 Prozent auf 261,10 EUR), Deutsche Telekom (-0,86 Prozent auf 25,50 EUR) und Siltronic (-0,23 Prozent auf 64,35 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.607.233 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 230,655 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,79 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net