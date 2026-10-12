Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Index-Performance

12.10.26 12:25 Uhr

Der TecDAX befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,30 Prozent stärker bei 3.990,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 3.979,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.978,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.973,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.997,04 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3.980,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.658,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,10 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 3,36 Prozent auf 78,78 EUR), Nordex (+ 2,37 Prozent auf 36,26 EUR), Ottobock (+ 2,07 Prozent auf 54,30 EUR), IONOS (+ 1,88 Prozent auf 33,60 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1,48 Prozent auf 32,90 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,64 Prozent auf 25,92 EUR), EVOTEC SE (-2,82 Prozent auf 2,69 EUR), Siltronic (-1,96 Prozent auf 77,65 EUR), Infineon (-1,26 Prozent auf 58,12 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,06 Prozent auf 65,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.173.778 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net