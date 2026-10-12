Gewinne in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Index-Performance

12.10.26 17:57 Uhr

Der TecDAX befand sich schlussendlich im Aufwärtstrend.

Schlussendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,32 Prozent auf 3.991,12 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557,198 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,022 Prozent auf 3.979,30 Punkte an der Kurstafel, nach 3.978,41 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 3.973,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4.005,81 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 3.980,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 3.838,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.658,28 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,12 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,80 Prozent auf 80,64 EUR), Nemetschek SE (+ 4,08 Prozent auf 70,15 EUR), Nordex (+ 3,90 Prozent auf 36,80 EUR), SAP SE (+ 1,57 Prozent auf 194,46 EUR) und SMA Solar (+ 1,53 Prozent auf 59,80 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-11,13 Prozent auf 2,46 EUR), Siltronic (-5,05 Prozent auf 75,20 EUR), Elmos Semiconductor (-4,24 Prozent auf 140,00 EUR), PVA TePla (-3,15 Prozent auf 31,36 EUR) und Infineon (-2,79 Prozent auf 57,22 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8.922.839 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 220,983 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,07 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net