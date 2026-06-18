Gewinne in Frankfurt: TecDAX mittags stärker

TecDAX aktuell

Das macht der TecDAX heute.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,71 Prozent höher bei 3.975,47 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 529,928 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,185 Prozent stärker bei 3.954,74 Punkten, nach 3.947,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.954,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.993,75 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang ein Minus von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.901,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der TecDAX noch bei 3.471,49 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, bei 3.733,67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9,69 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10,13 Prozent auf 113,10 EUR), JENOPTIK (+ 3,95 Prozent auf 45,76 EUR), SMA Solar (+ 3,25 Prozent auf 57,10 EUR), Nordex (+ 2,60 Prozent auf 46,56 EUR) und HENSOLDT (+ 1,76 Prozent auf 72,84 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil 1&1 (-2,05 Prozent auf 21,45 EUR), TeamViewer (-1,93 Prozent auf 5,09 EUR), United Internet (-1,74 Prozent auf 23,74 EUR), Nagarro SE (-1,39 Prozent auf 35,38 EUR) und Nemetschek SE (-1,37 Prozent auf 53,90 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3.026.881 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 164,835 Mrd. Euro die dominierende Aktie im TecDAX.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,01 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net