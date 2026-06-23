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FTSE 100-Kursverlauf

Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus

24.06.26 15:57 Uhr
Gewinne in London: FTSE 100 am Mittwochnachmittag im Plus | finanzen.net

Beim FTSE 100 stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.

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FTSE 100
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Am Mittwoch verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,04 Prozent auf 10.433,26 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,105 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10.429,02 Punkten, nach 10.428,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10.406,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.447,92 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 0,672 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10.466,26 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.03.2026, einen Stand von 9.965,16 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.758,99 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Segro (+ 19,29 Prozent auf 8,85 GBP), Tritax Big Box REIT (+ 6,65 Prozent auf 1,62 GBP), Barratt Developments (+ 5,28 Prozent auf 2,77 GBP), Persimmon (+ 5,04 Prozent auf 10,85 GBP) und Games Workshop Group (+ 4,92 Prozent auf 213,41 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Glencore (-5,12 Prozent auf 5,08 GBP), Airtel Africa (-4,48 Prozent auf 3,32 GBP), Anglo American (-4,31 Prozent auf 35,50 GBP), Bank of Georgia Group (-4,00 Prozent auf 110,50 GBP) und Antofagasta (-3,80 Prozent auf 35,98 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 27.884.275 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 289,465 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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