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Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone

05.06.26 17:57 Uhr
Gewinne in London: FTSE 100 beendet den Handel in der Gewinnzone | finanzen.net

Zum Handelsschluss hielten sich die Anleger in London zurück.

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FTSE 100
10.368,1 PKT 7,7 PKT 0,07%
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Am Freitag schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10.368,05 Punkten ab. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,965 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10.360,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10.360,32 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.415,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.331,54 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,397 Prozent. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 10.219,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wies der FTSE 100 10.413,94 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.811,04 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 4,19 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Imperial Brands (+ 2,79 Prozent auf 27,61 GBP), Unilever (+ 2,71 Prozent auf 41,89 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,42 Prozent auf 93,84 GBP), AstraZeneca (+ 2,24 Prozent auf 138,58 GBP) und Haleon (+ 2,18 Prozent auf 3,37 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-6,22 Prozent auf 29,86 GBP), Antofagasta (-5,70 Prozent auf 39,70 GBP), Anglo American (-5,16 Prozent auf 38,56 GBP), Ocado Group (-4,45 Prozent auf 2,00 GBP) und Halma (-4,39 Prozent auf 46,64 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 62.777.941 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 276,527 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 weist die 3i-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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