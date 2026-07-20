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Index im Fokus

Gewinne in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Gewinne in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Letztendlich wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
43.20 EUR 2.53 EUR 6.22 %
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Babcock International
12.11 EUR 0.09 EUR 0.75 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
131.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Endeavour Mining PLC
40.20 EUR 0.10 EUR 0.25 %
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Fresnillo PLC
29.70 EUR 0.98 EUR 3.41 %
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HSBC Holdings plc
17.75 EUR 0.08 EUR 0.44 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
1.02 EUR 0.02 EUR 1.49 %
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Lloyds Banking Group
1.30 EUR -0.02 EUR -1.21 %
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London Stock Exchange (LSE)
103.30 EUR -2.10 EUR -1.99 %
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Marks & Spencer plc
4.48 EUR 0.04 EUR 0.90 %
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Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
59.60 EUR -0.08 EUR -0.13 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.34 EUR -0.16 EUR -0.54 %
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Segro PLC (REIT)
10.10 EUR -0.30 EUR -2.88 %
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Indizes
FTSE 100
10,585.91 GBP 61.15 GBP 0.58 %
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Am Dienstag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 10.585,91 Punkte aufwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,185 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10.524,25 Punkten in den Handel, nach 10.524,76 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10.483,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.585,91 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, einen Stand von 10.363,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10.498,09 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Stand von 9.012,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,38 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 5,83 Prozent auf 36,67 GBP), Marks Spencer (+ 4,84 Prozent auf 3,98 GBP), Fresnillo (+ 4,44 Prozent auf 25,66 GBP), Babcock International (+ 4,14 Prozent auf 10,81 GBP) und Endeavour Mining (+ 3,80 Prozent auf 35,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Segro (-3,49 Prozent auf 8,69 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,76 Prozent auf 86,00 GBP), JD Sports Fashion (-2,63 Prozent auf 0,86 GBP), Reckitt Benckiser Group (-2,57 Prozent auf 49,38 GBP) und RELX (-2,54 Prozent auf 24,54 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 88.747.672 Aktien gehandelt. Mit 301,912 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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10:26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.06.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
22.05.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
12.05.26 HSBC Overweight Barclays Capital