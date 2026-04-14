Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels fester

Kursentwicklung

Der FTSE 100 im Performance-Check.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent höher bei 10.634,72 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,016 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent höher bei 10.609,21 Punkten in den Handel, nach 10.609,06 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.609,19 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.637,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,314 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 10.261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.238,94 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8.249,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 6,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Barratt Developments (+ 2,54 Prozent auf 2,65 GBP), Antofagasta (+ 2,08 Prozent auf 39,56 GBP), Ocado Group (+ 1,66 Prozent auf 1,85 GBP), Phoenix Group (+ 1,65 Prozent auf 7,26 GBP) und 3i (+ 1,64 Prozent auf 28,11 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Burberry (-2,74 Prozent auf 11,38 GBP), Imperial Brands (-1,35 Prozent auf 28,94 GBP), Prudential (-1,20 Prozent auf 11,11 GBP), Associated British Foods (-1,15 Prozent auf 18,55 GBP) und Airtel Africa (-1,02 Prozent auf 3,69 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 1.934.460 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,386 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,16 erwartet. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net