Gewinne in London: FTSE 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Kursentwicklung im Fokus

27.07.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 entwickelte sich am ersten Tag der Woche positiv.

Am Montag stieg der FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 0,42 Prozent auf 10.781,75 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,211 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10.736,14 Punkte an der Kurstafel, nach 10.736,23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.736,14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.820,94 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.508,02 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 27.04.2026, den Stand von 10.321,09 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, lag der FTSE 100 bei 9.120,31 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,35 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Vodafone Group (+ 4,84 Prozent auf 1,20 GBP), RELX (+ 4,44 Prozent auf 26,82 GBP), Auto Trader Group (+ 4,44 Prozent auf 5,11 GBP), Airtel Africa (+ 4,25 Prozent auf 3,48 GBP) und JD Sports Fashion (+ 4,20 Prozent auf 0,93 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Glencore (-3,39 Prozent auf 5,19 GBP), BP (-2,57 Prozent auf 5,34 GBP), IMI (-2,30 Prozent auf 29,80 GBP), Antofagasta (-2,20 Prozent auf 35,51 GBP) und Anglo American (-2,15 Prozent auf 36,41 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 85.487.018 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,261 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net