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Kursentwicklung im Fokus

Gewinne in London: FTSE 100 zeigt sich fester

Gewinne in London: FTSE 100 zeigt sich fester

In London stehen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Babcock International
12.50 EUR -0.22 EUR -1.73 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
149.00 EUR 2.00 EUR 1.36 %
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Diageo plc
20.74 EUR 0.49 EUR 2.42 %
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Endeavour Mining PLC
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HSBC Holdings plc
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Lloyds Banking Group
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London Stock Exchange (LSE)
101.75 EUR 1.40 EUR 1.40 %
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Marks & Spencer plc
4.52 EUR 0.06 EUR 1.35 %
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Melrose Industries PLC Registered Shs
5.38 EUR -0.06 EUR -1.14 %
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Next PLC
181.30 EUR 2.20 EUR 1.23 %
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Rolls-Royce Plc
17.85 EUR 0.32 EUR 1.81 %
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Spirax-Sarco Engineering PLC
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Unilever PLC
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Indizes
FTSE 100
10,877.83 GBP 23.51 GBP 0.22 %
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Um 12:08 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 10.864,02 Punkte zu. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,236 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10.854,57 Punkte an der Kurstafel, nach 10.854,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10.854,22 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10.886,05 Einheiten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Wert von 10.736,23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.466,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9.321,40 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,17 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Melrose Industries (+ 9,44 Prozent auf 5,06 GBP), Marks Spencer (+ 2,39 Prozent auf 3,94 GBP), Rolls-Royce (+ 2,33 Prozent auf 15,35 GBP), Next (+ 2,29 Prozent auf 156,25 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 2,27 Prozent auf 71,95 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Diageo (-1,88 Prozent auf 17,38 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,38 Prozent auf 87,18 GBP), Unilever (-1,23 Prozent auf 47,24 GBP), Endeavour Mining (-1,17 Prozent auf 47,17 GBP) und Compass Group (-1,06 Prozent auf 31,00 USD).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 7.912.488 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 304,814 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
18.08.26 Rolls-Royce Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 Rolls-Royce Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
04.08.26 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.

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